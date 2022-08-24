Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в Youtube-канале

«Ст. 280.3 УК РФ (»Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ«). Дело [возбуждено] в Москве», — сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где проводятся следственные действия.
Прибывший на место адвокат Владислав Идамжапов подтвердил журналистам, что проводятся обыски. Он уточнил, что не готов сообщить подробности. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, адвоката Идамжапова не пускают в квартиру Ройзмана.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что уголовное дело о дискредитации ВС РФ на Ройзмана возбудили из-за видео в его YouTube-канале. «Причина — видео в его YouTube-канале-канале», — сказал собеседник агентства.