Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. <…> Уничтожено пять складов с боеприпасами, <…> а также Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ», — говорится в документе.
Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.
Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.