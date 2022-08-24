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13:07 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска в рамках спецоперации за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, следует из сводки минобороны от 24 августа.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. <…> Уничтожено пять складов с боеприпасами, <…> а также Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ», — говорится в документе.

Кроме того, армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.

В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня «Ураган», взвод РСЗО «Смерч», четыре взвода РСЗО «Град», три взвода гаубиц Д-30.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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