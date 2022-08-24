В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 5000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил всю площадь здания.
«На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается», — уточнил начальник службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что персонал торгового центра был эвакуирован, по предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрелов были повреждены фасад и кровля здания, загорелись поддоны со стройматериалами.
Накануне украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка. В результате были повреждены гостиница Central и здание администрации главы ДНР, где возник пожар. Сначала в теробороне сообщили о гибели двух мирных жителей, позже стало известно еще об одном погибшем.