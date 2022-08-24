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13:02 (мск), источник: Ведомости

В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

В Донецке после обстрела горит торговый центр «Галактика», сообщает МЧС ДНР в своем Telegram-канале. Отмечается, что здание пострадало в результате попадания «взрывоопасного предмета».

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Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 5000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил всю площадь здания.

«На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается», — уточнил начальник службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что персонал торгового центра был эвакуирован, по предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрелов были повреждены фасад и кровля здания, загорелись поддоны со стройматериалами.

Накануне украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка. В результате были повреждены гостиница Central и здание администрации главы ДНР, где возник пожар. Сначала в теробороне сообщили о гибели двух мирных жителей, позже стало известно еще об одном погибшем.

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