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13:25 (мск), источник: © РИА Новости

МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров «Азова»*

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военных, сообщает пресс-центр министерства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Там отмечается, что оба они пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. В мае Немичева и Величко объявили в межгосударственный розыск, суд арестовал их заочно.

«За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», — заявили в МВД.

Оба командира «Азова» — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных.

Специальное подразделение «Азов»* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. «Азов» участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году российский Следственный комитет возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений «азовцев», в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как «живым щитом». В начале августа Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

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