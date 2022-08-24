Минобороны сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад

«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сказал Конашенков.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В Минобороны утверждают, что еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.
По словам Конашенкова, командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» вывело данные соединения c занимаемых позиций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и объявил о формировании иностранного батальона с добровольцами. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее сообщил, что за время боевых действий против России погибли 9 тыс. военнослужащих.