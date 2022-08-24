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13:20 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сказал Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны утверждают, что еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

По словам Конашенкова, командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» вывело данные соединения c занимаемых позиций.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и объявил о формировании иностранного батальона с добровольцами. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее сообщил, что за время боевых действий против России погибли 9 тыс. военнослужащих.

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