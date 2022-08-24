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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МЧС сообщил о нехватке техники для тушения пожаров

Осложнение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано не только с погодными условиями, но и с поджогами, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании у президента России Владимира Путина. Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает вездеходов.

Источник: РИА "Новости"

«То, что происходит в ЦФО, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами Министерства внутренних дел, соответственно документы подали», — рассказал министр на совещании по ситуации с природными пожарами в России.

Козлов отметил, что в настоящее время в 18 регионах России продолжают действовать 104 лесных пожара. Для тушения возгораний в Рязанской области задействованы около 7,5 тыс. сотрудников МЧС России и московских пожарных, а также 16 единиц авиации. «По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы, по розе ветров смог идет из Рязанской области», — добавил Козлов.

На совещании у президента России также выступил министр МЧС России Александр Куренков. Он рассказал Владимиру Путину, что для локализации очагов пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники:

Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний.

Он также отметил, что в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России, с помощью которой проложили более 25 км минерализованных полос.

Президент Путин в начале совещания отмечал, что аномально жаркая погода не раз становилась причиной крупнейших природных пожаров. Он говорил, что борьба с возгораниями требует привлечения масштабных ресурсов, поскольку затрудняется многими факторами, в том числе пересыханием рек.

В августе на территории России из-за аномальной жары и отсутствия осадков загорелось сразу несколько лесов и торфяных болот. В Рослесхозе заявили, что сложная ситуация с природными пожарами складывается во всем Центральном федеральном округе. Пожары были зафиксированы в Ростовской, Нижегородской и Рязанской областях. За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на четверть, до 11,7 тыс. га. На данный момент в этом регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Дым от пожаров дошел до Москвы: смог и гарь в столице держатся с прошлой недели.

Вчера, 23 августа, текущего года правительство России создало комиссию по ликвидации лесных пожаров, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Милена Костерева

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