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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС», — сказал он.

По его словам, воздушная тревога продолжается, информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.

ВСУ постоянно обстреливают Новую Каховку, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар они нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди, не менее 400 жилых домов получили повреждения.

Помимо этого, целью ракетных ударов часто становится мост по дамбе Каховской ГЭС. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение с Херсоном через Днепр.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

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