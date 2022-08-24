Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ

«Военнослужащие <…> задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — говорится в релизе.
Кроме того, росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники.
Подчеркивается, что действия задержанных угрожали безопасности станции.
В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Росгвардии 4 марта, за это время удалось задержать 26 нарушителей пропускного режима.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции.
В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправдано, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.