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18:08 (мск), источник: © РИА Новости

Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие <…> задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — говорится в релизе.

Кроме того, росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники.

Подчеркивается, что действия задержанных угрожали безопасности станции.

В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Росгвардии 4 марта, за это время удалось задержать 26 нарушителей пропускного режима.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции.

В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправдано, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.

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