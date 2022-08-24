Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями Анапы Продолжаем знакомить вас с интересными местами российских курортов и проверять вашу память и интуицию.
Фоторепортажи
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
22:15 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России, при этом без воды останутся более 12 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине

«По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Он уточнил, что «в случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек».

По словам начальника НЦУО, на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

Генерал напомнил, что в ходе спецоперации военные России, Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.

 'Это уравняет шансы'. Какое оружие Пентагон тайно передал Украине
Звезду 'Дома-2' нашли мертвой в Санкт-Петербурге
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить РФ
Медведев: РФ не примирится с «расквартированием» НАТО на Украине
Резников заявил о страхе из-за «усталости» мира от Украины
WP: Зеленский в феврале был не против подать в отставку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта