Минобороны: ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить Россию

«По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
По словам начальника НЦУО, на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.
Генерал напомнил, что в ходе спецоперации военные России, Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.