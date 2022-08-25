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02:05 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 600 млн

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 600 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей государств и статистики, которую ведут СМИ.

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Источник: РИА "Новости"

Однако определить точное число людей, переболевших ковидом, на данный момент невозможно, так как страны ведут статистику по случаям заражения, а не по переболевшим гражданам, ряд из которых перенес COVID-19 повторно или даже трижды.

Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран: США (около 94 млн), Индию (44 млн), Францию (35 млн), Бразилию (34 млн), Германию (32 млн), Великобританию (24 млн), Южную Корею (23 млн) и Италию (22 млн). В расчете на 100 тыс. населения один из самых высоких показателей заболеваемости в Словении (53,7 тыс. случаев), Австрии (53,5 тыс.) и Португалии (53,3 тыс.).

Общее число умерших из-за коронавируса превышает 6,4 млн. Однако летальность составляет сейчас 1,08%. Это один из самых низких показателей за последние два года.

С декабря прошлого года, несмотря на резкий скачок заболеваемости, смертность повышается незначительно.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (1,06 млн), Бразилии (683 тыс.) и Индии (527 тыс.). В относительном выражении самые высокие показатели смертности в Перу (635 умерших на 100 тыс. населения), Болгарии (549), Боснии и Герцеговине (495), Венгрии (493).

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