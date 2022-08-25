Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 600 млн

Однако определить точное число людей, переболевших ковидом, на данный момент невозможно, так как страны ведут статистику по случаям заражения, а не по переболевшим гражданам, ряд из которых перенес COVID-19 повторно или даже трижды.
Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран: США (около 94 млн), Индию (44 млн), Францию (35 млн), Бразилию (34 млн), Германию (32 млн), Великобританию (24 млн), Южную Корею (23 млн) и Италию (22 млн). В расчете на 100 тыс. населения один из самых высоких показателей заболеваемости в Словении (53,7 тыс. случаев), Австрии (53,5 тыс.) и Португалии (53,3 тыс.).
Общее число умерших из-за коронавируса превышает 6,4 млн. Однако летальность составляет сейчас 1,08%. Это один из самых низких показателей за последние два года.
Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (1,06 млн), Бразилии (683 тыс.) и Индии (527 тыс.). В относительном выражении самые высокие показатели смертности в Перу (635 умерших на 100 тыс. населения), Болгарии (549), Боснии и Герцеговине (495), Венгрии (493).