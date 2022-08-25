ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Калининградской области предотвращен террористический акт на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона. В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г. р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации “Азов”, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсионно-террористический акт и в сопредельном государстве. В тайнике по месту его жительства также найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, кроме того, обнаружена его переписка с активными участниками «Азова», изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещенной организации.
Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.