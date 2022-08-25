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09:58 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Калининграда, который по указанию запрещенной в РФ террористической организации «Азов» планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Калининградской области предотвращен террористический акт на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона. В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г. р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации “Азов”, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — сообщили в ЦОС.

В его тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, задержанный дал признательные показания.

Как отметили в ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсионно-террористический акт и в сопредельном государстве. В тайнике по месту его жительства также найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, кроме того, обнаружена его переписка с активными участниками «Азова», изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещенной организации.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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