Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
13:15 (мск), источник: ТАСС

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста из РСЗО HIMARS

ХЕРСОН, 25 августа. /ТАСС/. ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона из РСЗО HIMARS, ПВО отработала, но есть пара попаданий. Об этом в четверг ТАСС сообщил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине

«Была попытка обстрела, пару дыр добавило, но мост целый, ПВО отработало. Снова HIMARS», — сказал он, уточнив, что конструкция моста не повреждена.

Ранее Антоновский мост через Днепр в Херсоне попадал под обстрел 19, 20 и 21 июля, 27 июля и 29 июля, а также 4, 8 и 22 августа. По данным властей Херсонской области, системы ПВО перехватывали большинство ракет, поэтому критических разрушений удалось избежать. После обстрела 27 июля движение по мосту перекрыто для проведения ремонта.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. В настоящий момент организована переправа.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
"Если бы я жил в России, то, готов спорить, я бы был там возмутителем спокойствия"
Спецоперация на Украине
Медведев: сценариев развития ситуации на Украине «всего полтора»
Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг ЗАЭС
ВС РФ уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
ВС РФ ударили «Искандером» по эшелону ВСУ на станции Чаплино
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта