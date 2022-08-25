В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста из РСЗО HIMARS

«Была попытка обстрела, пару дыр добавило, но мост целый, ПВО отработало. Снова HIMARS», — сказал он, уточнив, что конструкция моста не повреждена.
Ранее Антоновский мост через Днепр в Херсоне попадал под обстрел 19, 20 и 21 июля, 27 июля и 29 июля, а также 4, 8 и 22 августа. По данным властей Херсонской области, системы ПВО перехватывали большинство ракет, поэтому критических разрушений удалось избежать. После обстрела 27 июля движение по мосту перекрыто для проведения ремонта.
В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. В настоящий момент организована переправа.