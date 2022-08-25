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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Следствие попросило мягкую меру пресечения для Ройзмана

Следователи ходатайствуют об избрании экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Вчера, 24 августа, он был задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Источник: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, такое ходатайство будет рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании в 16:00 (14:00 мск.— “Ъ”)», — рассказали «РИА Новости» в Верх-Исетском районном суде.

Ройзман был задержан в среду, 24 августа, в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Заседание суда запланировано на 16:00 по местному времени (14:00 мск).

По данным правоохранительных органов, основанием для задержания Ройзмана стал видеоролик, размещенный им на YouTube. По заявлению самого политика, начало уголовного разбирательства связано с его высказываниями о событиях на Украине. В апреле 2022 года он был трижды оштрафован за дискредитацию российской армии.

Андрей Сапожников

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