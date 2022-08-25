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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

Жители Мелитополя остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Весь Мелитополь без электричества», — написал он в своем Telegram-канале.

Причины произошедшего пока не названы.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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