Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
22:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержанную в Албании россиянку заочно арестовали в Москве

Мещанский районный суд заочно арестовал россиянку Светлану Тимофееву, задержанную в Албании за попытку проникновения на военный объект. Об этом сообщает РБК.

Источник: AP 2022

Издание отмечает, что дата рождения арестованной заочно совпадает с датой рождения Тимофеевой — 18 марта 1989 года. Как сообщили в пресс-службе суда, женщина проходит по делу о незаконном получении группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом. По этой статье ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В воскресенье, 21 августа, Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военный завод. Предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения. Позже власти Албании назвали имена задержанных россиян — Светлана Тимофеева и Михаил Зорин.

 Стали известны возможные сценарии развития ситуации на Украине
IKEA захотела вернуться в Россию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта