22:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Задержанную в Албании россиянку заочно арестовали в Москве
Мещанский районный суд заочно арестовал россиянку Светлану Тимофееву, задержанную в Албании за попытку проникновения на военный объект. Об этом сообщает РБК.
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Издание отмечает, что дата рождения арестованной заочно совпадает с датой рождения Тимофеевой — 18 марта 1989 года. Как сообщили в пресс-службе суда, женщина проходит по делу о незаконном получении группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом. По этой статье ей грозит до восьми лет лишения свободы.
В воскресенье, 21 августа, Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военный завод. Предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения. Позже власти Албании назвали имена задержанных россиян — Светлана Тимофеева и Михаил Зорин.