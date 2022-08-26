В Курске задержали агента военной разведки Украины

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ЦОС ФСБ.
По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Мужчина, как следует из опубликованного ЦОС ФСБ видео, был завербован в 2018 году из-за компромата.
По словам мужчины, он уроженец города Сумы. «Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Я дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины и о получении первых денежных средств на текущие расходы», — рассказал он.
Агент должен был вести сбор информации об офицерах, их семьях и жилье. Украинскую разведку интересовала информация об офицерах авиационного полка и других военных подразделений. Он также должен был вербовать военнослужащих на компрометирующих их основаниях.