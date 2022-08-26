В машине россиянина на КПП в Бресте нашли похожий на взрывное устройство предмет

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5×9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что автомобиль оперативно оцепили, пропуск людей и транспорта приостановлен, на место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.
«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», — заключили в белорусском погранкомитете.
Ранее, 24 августа, сообщалось, что в результате подрыва машины погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) поселка городского типа Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Уточнялось, что взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля.
До этого, 20 августа, автомобиль дочери философа Александра Дугина Дарьи на полном ходу взорвался, девушка скончалась. Отмечалось, что взрыв произошел в результате управляемого подрыва.