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14:06 (мск), источник: © РИА Новости

Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинские силы обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России.

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«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один — в районе специального корпуса № 1», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой велся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

«В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — отмечается в сообщении.

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