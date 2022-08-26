Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС

«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один — в районе специального корпуса № 1», — говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой велся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
«В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — отмечается в сообщении.