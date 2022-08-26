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14:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные оставили позиции в Новомихайловке и Дибровном

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Военнослужащие двух бригад ВСУ из-за потерь сбежали со своих позиций в ДНР и Харьковской области, заявили в российском Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», — сказал на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ведомство отчиталось об уничтожении хранилища с топливом и пяти оружейных складов, также ВКС поразили за сутки девять пунктов управления.

Кроме того, в результате ударов по позициям армии в районе Северска и отрядов территориальной обороны в районе Яковлевки ДНР убиты более 50 человек.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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