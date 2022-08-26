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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

СБУ обвинила Кадырова в попытке изменить границы Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и его «ближайшим соратникам». Обвинения предъявлены Даниилу Мартынову — замглавы управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чечне; и Хусейну Межидову — командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг». Об этом служба сообщает в Telegram-канале. Рамзан Кадыров в ответ обвинил СБУ в преступлениях и пообещал продолжить «освобождать тех людей, которых вы мучали все эти годы».

Спецоперация на Украине
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рамзана Кадырова обвиняют по статьям ч. 2 ст. 437 УК Украины («планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны»), ч. 3 ст. 110 («совершение умышленных действий с целью изменения границ Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий»), а также по ч. 3 ст. 436−2 («оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины»).

Даниила Мартынова и Хусейна Межидова обвиняют по ч. 1 ст. 438 УК Украины («нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»).

СБУ упоминает два эпизода с участием Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — захват Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением и удержание с 25 февраля по 13 мирных жителей украинского поселка Гостомеля. Отметим что в начале марта Рамзан Кадыров, который является генералом Росгвардии, побывал в Гостомеле вместе с Даниилом Мартыновым, о чем сообщал сам глава региона.

Рамзан Кадыров предложил СБУ в своем Telegram-канале назвать место, куда им приехать. «Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, а кто террорист», — сказал он, отметив, что «будь моя воля, мы давно бы забрали Киев». Кадыров также заявил, что Даниил Мартынов сейчас работает в МЧС республики и уже не участвует в военной спецоперации, а Хусейн Межидов «защищал стариков и женщин», а сейчас «готовится к следующему штурму».

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