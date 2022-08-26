СБУ обвинила Кадырова в попытке изменить границы Украины

Рамзана Кадырова обвиняют по статьям ч. 2 ст. 437 УК Украины («планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны»), ч. 3 ст. 110 («совершение умышленных действий с целью изменения границ Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий»), а также по ч. 3 ст. 436−2 («оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины»).
Даниила Мартынова и Хусейна Межидова обвиняют по ч. 1 ст. 438 УК Украины («нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»).
СБУ упоминает два эпизода с участием Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — захват Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением и удержание с 25 февраля по 13 мирных жителей украинского поселка Гостомеля. Отметим что в начале марта Рамзан Кадыров, который является генералом Росгвардии, побывал в Гостомеле вместе с Даниилом Мартыновым, о чем сообщал сам глава региона.
Рамзан Кадыров предложил СБУ в своем Telegram-канале назвать место, куда им приехать. «Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, а кто террорист», — сказал он, отметив, что «будь моя воля, мы давно бы забрали Киев». Кадыров также заявил, что Даниил Мартынов сейчас работает в МЧС республики и уже не участвует в военной спецоперации, а Хусейн Межидов «защищал стариков и женщин», а сейчас «готовится к следующему штурму».