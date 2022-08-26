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17:13 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Днем в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном.

«Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет», — сказал Стремоусов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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