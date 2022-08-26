ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

Днем в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном.
«Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет», — сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.