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22:26 (мск), источник: Life.ru

ВСУ в Стаханове обстреляли больницу из американских HIMARS, убив трёх человек

В городе Стаханове ЛНР ВСУ обстреляли больницу из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела семь человек были ранены, трое убиты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«26 августа 2022 года подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершён обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. По предварительным данным, погибло три человека, семь получили ранения различной степени тяжести», — сказал генерал на брифинге, отметив также, что здание сильно повреждено.

Мизинцев подчеркнул, что командирам подразделений ВСУ, которые отдавали приказ, было известно, что они ведут обстрел по больнице для гражданских, где лечатся дети, пожилые люди и беременные женщины. Он обратился к ООН, ВОЗ и Международному комитету Красного Креста с призывом принять меры по недопущению нанесения ударов по медицинским учреждениям.

Ранее, напомним, украинские войска возобновили обстрел Энергодара Запорожской области, где расположена ЗАЭС. Снаряды ВСУ упали в районе промышленной зоны и около городского пляжа.

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