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11:53 (мск), источник: РБК

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки превысило 47 тыс

За прошедшие сутки в России выявили 47 093 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с данным заболеванием. Госпитализированы 4354 человека, умерли 90. Последний раз такие цифры по числу заболевших фиксировали в марте, по смертности — в мае.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в Москве (6915), Санкт-Петербурге (4214), Московской области (2995). Еще в восьми регионах выявили более 1 тыс. случаев в каждом. Минимальное число заражений (менее 50) отмечено только в шести субъектах.

По данным оперштаба, всего с начала пандемии было зарегистрировано почти 19 млн 360 тыс. случаев инфицирования, ровно 384 тыс. человек умерли. Росстат приводит другие данные по смертности, поскольку учитывает и те летальные исходы, где COVID-19 был диагностирован на момент смерти, но не был ее основной причиной. С учетом этих случаев за время пандемии до июня текущего года скончались свыше 820 тыс. пациентов с коронавирусом.

На фоне текущего роста заболеваемости, который начался в июле, в России стали возвращаться к масочному режиму, но в отдельных регионах. По всей стране Роспотребнадзор отменил его в начале июля. В августе обязательное ношение масок вернули, например, власти Бурятии и Еврейской автономной области. Во многих регионах мера носит рекомендательный характер.

При этом медики выступают за возвращение ограничений, которые действовали ранее из-за пандемии. Так, больше половины опрошенных в мобильном приложении «Справочник врача» медработников (56,6%) поддержали данную идею. Пока Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения.

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