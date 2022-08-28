Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — сказал он.
Глава администрации напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.
«Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя», — перечислил собеседник агентства последствия обстрелов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.