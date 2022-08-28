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16:30 (мск), источник: ТАСС

В Херсонской области сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку

На заводе «Сокол» возник пожар.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ХЕРСОН, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли за день три ракетных удара по Каховской ГЭС и городу Новой Каховке в Херсонской области, на заводе «Сокол» возник пожар, сообщил ТАСС в воскресенье глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Сегодня было три ракетных атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого, отдельный удар был нанесен по территории завода “Сокол” в центре города. Пожар», — сказал Леонтьев.

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