Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
20:29 (мск), источник: m24.ru

Украинский дрон-камикадзе был сбит над ЗАЭС

Военнослужащие РФ сбили над Запорожской АЭС украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие ВС России сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — сообщил собеседник агентства.

По данным представителя администрации, устройство потерпело крушение на крыше спецкорпуса АЭС.

Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза попали в район хранилища изотопов при обстреле ЗАЭС. Об этом стало известно из заявления администрации Энергодара. Уточнялось, что обстрел не привел к причинению ущерба ключевой инфраструктуре электростанции, радиоактивный фон в настоящее время остается в норме.

ОФициальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что обстрелы ВСУ ЗАЭС — «ядерный терроризм». По ее словам, в МИД РФ ожидают скорейшего прибытия МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, она не исключила информационной кампании, целью которой будет распространение данных о том, что Россию якобы уговорили на визит МАГАТЭ.

 Три навеса сухие ноги появятся на ТПУ Славянский бульвар
Россиянам рассказали о самых выгодных направления туризма
Спецоперация на Украине
ВСУ трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя
Саперы уничтожили 30 боеприпасов на заводе «Азовмаш» в Мариуполе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта