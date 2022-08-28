20:29 (мск), источник: m24.ru
Украинский дрон-камикадзе был сбит над ЗАЭС
Военнослужащие РФ сбили над Запорожской АЭС украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара.
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«Военнослужащие ВС России сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — сообщил собеседник агентства.
По данным представителя администрации, устройство потерпело крушение на крыше спецкорпуса АЭС.
Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза попали в район хранилища изотопов при обстреле ЗАЭС. Об этом стало известно из заявления администрации Энергодара. Уточнялось, что обстрел не привел к причинению ущерба ключевой инфраструктуре электростанции, радиоактивный фон в настоящее время остается в норме.
ОФициальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что обстрелы ВСУ ЗАЭС — «ядерный терроризм». По ее словам, в МИД РФ ожидают скорейшего прибытия МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, она не исключила информационной кампании, целью которой будет распространение данных о том, что Россию якобы уговорили на визит МАГАТЭ.