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09:36 (мск), источник: © РИА Новости

Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию, физически нет.

«На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра — территорию пока еще подконтрольную режиму Зеленского», — сказал Рогов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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