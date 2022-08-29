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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили полевые лагеря «Айдара» и «Азова»*

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области за сутки убиты более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований “Айдар” и “Азов”*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», — сказали в ведомстве.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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