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13:13 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских Су-25

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ВКС РФ также ударили высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области. В результате атаки было уничтожено 70 военных Украины, а также 14 единиц спецтехники.

Также удар был нанесен по полевым лагерям нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (формирования признаны террористическими и запрещены в РФ). В результате удара было ликвидировано более 100 боевиков, а также 20 единиц военной техники и более 3000 реактивных снарядов для систем залпового огня, говорится в сообщении министерства.

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