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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Херсонской области погиб зампредседателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалев

В Херсонской области найден мертвым Алексей Ковалев, которого пророссийская администрация области назначила зампредседателя по сельскому хозяйству.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Его смерть подтвердил экс-депутат Рады Олег Царев. Он утверждает, что господина Ковалева убили, а вместе с ним погибла его жена. Какие-либо подробности он не привел.

Депутат Херсонского облсовета Украины Сергей Хлань также сообщил, что «появилась информация» об убийстве Алексея Ковалева. «Данные нуждаются в уточнении», — написал господин Хлань в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Алексей Ковалев был избран депутатом Верховной рады летом 2019 года. Возглавил подкомитет по акцизному налогу и регулированию рынка спирта, алкоголя и табака в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Был основателем аграрного предприятия «АРКАДА-ЮГБУД», созданного в 2016 году, а также директором и соучредителем ООО «АГРО» (с 2018 года), пишет портал Informator.ua.

В апреле Алексея Ковалева исключили из украинской фракции «Слуга народа». Генпрокуратура Украины возбудила в отношении него дело по ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) УК и объявила в розыск. Подконтрольные ему предприятия, по версии следствия, поставляли товары в Крым, откуда их вывозили в Россию. Кроме того, эти компании завозили из Крыма в Херсонскую область горюче-смазочные материалы.

8 июня господин Ковалев рассказал в Facebook, что был на встрече замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с фермерами Херсонской области. Экс-депутат Рады утверждал, что «планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России», и «будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ». Он отметил, что «Россия здесь всерьез и навсегда», и «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

22 июня украинские СМИ написали, что машину господина Ковалева взорвали, и он погиб. 30 июня «РИА Новости» опубликовало видео с Алексеем Ковалевым, который, предположительно, находился в больнице. Он сказал, что в отношении него «была совершена диверсия», вину он возложил на «специальные службы Украины».

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