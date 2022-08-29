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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.

Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса «Точка-У».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

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