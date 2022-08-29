18:17 (мск), источник: © РИА Новости
Пожар на пароме у берегов Швеции потушили
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пожар на пароме в Балтийском море у берегов Швеции потушен, никто из 300 человек на борту не пострадал, сообщило морское управление страны.
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Судно Stena Scandica, которое направлялось в Швецию из латвийского Вентспилса, загорелось в районе острова Готска-Санден.
«Пожар потушен. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась», — заявила представитель управления Лиза Мьорнинг агентству Франс Пресс. По ее словам, в ближайшие три-четыре часа паром будет отбуксирован в город Нюнесхамн.
Представитель компании-оператора Stena Line заявил, что причиной пожара стало возгорание авторефрижератора на автомобильной палубе.