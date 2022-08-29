17-летний пилот совершил кругосветный полет и побил два рекорда Так юноша установил сразу два мировых рекорда.
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
18:17 (мск), источник: © РИА Новости

Пожар на пароме у берегов Швеции потушили

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пожар на пароме в Балтийском море у берегов Швеции потушен, никто из 300 человек на борту не пострадал, сообщило морское управление страны.

Судно Stena Scandica, которое направлялось в Швецию из латвийского Вентспилса, загорелось в районе острова Готска-Санден.

«Пожар потушен. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась», — заявила представитель управления Лиза Мьорнинг агентству Франс Пресс. По ее словам, в ближайшие три-четыре часа паром будет отбуксирован в город Нюнесхамн.

Представитель компании-оператора Stena Line заявил, что причиной пожара стало возгорание авторефрижератора на автомобильной палубе.

 Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары