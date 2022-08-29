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18:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе прогремели пять взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, около 17:00 мск в городе прогремело пять взрывов.

Корреспондент агентства слышал их в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.

Накануне в администрации города РИА Новости сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

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