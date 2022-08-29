ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

«Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим», — сказал собеседник агентства.
В результате атаки город остался без электричества и водоснабжения. Власти успели оснастить генераторами больницы, с утра начнут доставлять воду, заключил Леонтьев.
Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Используется в том числе поставленное Западом вооружение.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.