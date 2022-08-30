«Калашников»: беспилотник «КУБ-БЛА» рекомендован к принятию на вооружение

«В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания “КУБ-БЛА”, барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение», — заявил Лепин в интервью журналу «Национальная оборона».
«Именно над решением этих задач работают наши специалисты по БЛА. Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом “КУБ-БЛА” в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию», — отметил Лепин.
О том, что беспилотники «КУБ» успешно прошли госиспытания, в декабре прошлого года сообщал РИА Новости источник, близкий к Минобороны. Он говорил, что серийные поставки в войска запланированы на 2022 год.
При этом в мае Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе «Куб». Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, удар был нанесен в районе села Подгорное.
«КУБ» разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель.
Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.