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04:12 (мск), источник: © РИА Новости

«Калашников»: беспилотник «КУБ-БЛА» рекомендован к принятию на вооружение

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами «КУБ» успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение российской армии, заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

Источник: © РИА Новости

«В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания “КУБ-БЛА”, барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение», — заявил Лепин в интервью журналу «Национальная оборона».

Он пояснил, что основные задачи боеприпаса — уничтожение живой силы противника, нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники.

«Именно над решением этих задач работают наши специалисты по БЛА. Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом “КУБ-БЛА” в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию», — отметил Лепин.

О том, что беспилотники «КУБ» успешно прошли госиспытания, в декабре прошлого года сообщал РИА Новости источник, близкий к Минобороны. Он говорил, что серийные поставки в войска запланированы на 2022 год.

При этом в мае Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе «Куб». Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, удар был нанесен в районе села Подгорное.

«КУБ» разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель.

Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.

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