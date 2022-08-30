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10:10 (мск), источник: ТАСС

В Херсоне прогремели не менее восьми взрывов

ХЕРСОН, 30 августа. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник утром, предположительно, запустили не менее пяти ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Поздее корреспондент ТАСС сообщил, что в Херсоне второй раз за утро прогремели взрывы. Российские силы ПВО предположительно, запустили не менее трех ракет.

В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.

Официальным подтверждением информации о работе ПВО ТАСС пока не располагает.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером в понедельник после очередного обстрела Новая Каховка осталась без света и воды. Во вторник утром при обстрелах был повреждены два жилых дома, также был обстрелян Антоновский мост через Днепр, но инфраструктура переправы не повреждена.

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