В Херсоне прогремели не менее восьми взрывов

Поздее корреспондент ТАСС сообщил, что в Херсоне второй раз за утро прогремели взрывы. Российские силы ПВО предположительно, запустили не менее трех ракет.
В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.
Официальным подтверждением информации о работе ПВО ТАСС пока не располагает.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером в понедельник после очередного обстрела Новая Каховка осталась без света и воды. Во вторник утром при обстрелах был повреждены два жилых дома, также был обстрелян Антоновский мост через Днепр, но инфраструктура переправы не повреждена.