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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодемы в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Об освобождении села союзными войсками сообщил накануне штаб территориальной обороны ДНР.

Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарск. В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса. Село также находится в 16 километрах от города Артемовск (Бахмут), который является важным транспортным узлом, который пока находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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