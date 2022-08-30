Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Об освобождении села союзными войсками сообщил накануне штаб территориальной обороны ДНР.
Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарск. В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса. Село также находится в 16 километрах от города Артемовск (Бахмут), который является важным транспортным узлом, который пока находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.