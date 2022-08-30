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13:42 (мск), источник: Известия

ВКС РФ уничтожили цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге

Минобороны России сообщило о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге на котором производились взрывчатые вещества для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 августа рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода “Интервзрывпром”, на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск», — отметил он.

Ранее, 29 августа, МО сообщило о том, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях и понесли большие потери. 30 августа в Минобороны сообщили о том, что в результате наступательной операции ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. личного состава. Кроме того были уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты (БМП), 37 других боевых бронированных машин и 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже представитель экстренных служб региона сообщил, что средства ПВО сбили большую часть украинских ракет.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

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