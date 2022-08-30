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15:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома

ХЕРСОН, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждены два жилых дома, сообщили РИА Новости в местной администрации.

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«Два жилых дома пострадали после обстрела со стороны Украины, на перекрестке Днепровского проспекта и улицы Некрасова», — сказал представитель администрации Новой Каховки.

Прошедшей ночью удары были нанесены по Каховской ГЭС и частному сектору, идет восстановление нарушенного электро- и газоснабжения западной части города. Обстрел украинскими войсками Новой Каховки привел к полному разрушению пяти частных домовладений, повреждению еще 20, на город за последние два дня упало около сотни ракет, сообщал ранее глава администрации города Владимир Леонтьев.

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