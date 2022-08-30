В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома

«Два жилых дома пострадали после обстрела со стороны Украины, на перекрестке Днепровского проспекта и улицы Некрасова», — сказал представитель администрации Новой Каховки.
Прошедшей ночью удары были нанесены по Каховской ГЭС и частному сектору, идет восстановление нарушенного электро- и газоснабжения западной части города. Обстрел украинскими войсками Новой Каховки привел к полному разрушению пяти частных домовладений, повреждению еще 20, на город за последние два дня упало около сотни ракет, сообщал ранее глава администрации города Владимир Леонтьев.