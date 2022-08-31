Умер Михаил Горбачев

Там сообщили, что Горбачев умер «после тяжелой и продолжительной болезни». Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, незадолго до смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ.
Эту информацию в начале лета подтверждал «Горбачев-фонд», в частности, сообщая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ. «В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — сообщал в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.
При жизни политик желал, чтобы его похоронили рядом с женой Раисой Горбачевой, которая умерла 20 сентября 1999 года. Ее могила находится на Новодевичьем кладбище в Москве. Пресс-служба «Горбачев-Фонда» сообщила, что дату похорон определит семья политика.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае (тогда Северо-Кавказский край). Окончил с отличием юридический факультет МГУ им. Ломоносова. С 1952 года был членом КПСС.
В 1950-х годах находился на комсомольской работе, с начала 1960-х — занимался работой в органах КПСС, в частности, в 1966 году стал первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 1970-м — первым секретарем крайкома. С 1971 по 1991 год Горбачев был членом ЦК КПСС, в том числе с 1980 года — членом Политбюро.
На этот пост Горбачева выдвинул министр иностранных дел Андрей Громыко после смерти генсека Константина Черненко.
Весной 1990 года в СССР был учрежден пост президента. По конституции, выбирать президента должны были граждане СССР, однако в порядке исключения первые выборы были проведены в рамках Съезда народных депутатов.
Он вступил в должность 14 марта 1990 года.
В отставку Горбачев ушел после августовского путча 1991 года и подписания беловежских соглашений 8 декабря. Дата его отставки — 25 декабря 1991 года.
В конце того же года экс-президент СССР основал Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-Фонд»), который начал работу в 1992 году. До своей смерти он оставался президентом фонда.