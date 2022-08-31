Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВО

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — написал он.
Жители Белгорода также сообщали в соцсетях о звуках взрывов. В комментариях к посту сообщества «Белгород Новости» в «ВКонтакте» горожане писали о том, что из-за взрывов «все зашаталось», а также о том, что над городом летают вертолеты. По их сообщениям, звуки взрывов были слышны практически во всех районах города.
«Белгород Новости» также опубликовал видео, на котором слышны взрывы.
На прошлой неделе Гладков продлил желтый, повышенный, уровень террористической опасности до 7 сентября. Он действует в регионе с 11 апреля.
Власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстреле сел, находящихся у границы с Украиной, также в регионе происходили атаки дронов.
18 августа губернатор сообщил о найденных в Шебекинском городском округе противопехотных минах «Лепесток». Жителей эвакуировали и временно запретили возвращаться в дома.
Вечером того же дня в селе Тимоново недалеко от границы с Украиной загорелся склад с боеприпасами. Гладков сообщал, что пострадавших не было. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов уточнял, что в некоторых домах были повреждены стекла.