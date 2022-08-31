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13:08 (мск), источник: © РИА Новости

Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения. «Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», — рассказал Песков, выступая в ходе марафона «Знание. Сила».

По его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. «Но сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь», — сказал Песков.

Он отметил, что в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и удалось вернуть все деньги. «Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули», — добавил Песков.

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