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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады войск Украины, завершается уничтожение его остатков.

Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.

«Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — рассказали в Минобороны.

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