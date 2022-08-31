Российские военные ответным огнём подавили подразделение ВСУ, обстреливающее Запорожскую АЭС

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе очередного обстрела украинской артиллерией территории атомной станции 30 августа один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов. Обстрелы велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища, уточнили в Минобороны.
«Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе было подавлено», — сообщил Конашенков.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС, по данным российского военного ведомства, остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы.
Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако в течение последних двух дней украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.