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13:20 (мск), источник: Life.ru

Российские военные ответным огнём подавили подразделение ВСУ, обстреливающее Запорожскую АЭС

В Министерстве обороны РФ рассказали о провокациях киевского режима, направленных на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

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Источник: РИА "Новости"

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе очередного обстрела украинской артиллерией территории атомной станции 30 августа один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов. Обстрелы велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища, уточнили в Минобороны.

«Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе было подавлено», — сообщил Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС, по данным российского военного ведомства, остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы.

Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако в течение последних двух дней украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.

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