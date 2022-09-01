07:50 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра начали обстреливать Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.
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«Зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города», — сообщил журналист.
Обстрел все еще продолжается, уточнил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.