Председатель совета директоров «Лукойла» погиб в Москве

67-летний Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. Что стало причиной падения с высоты, пока неизвестно. По одной из версий, речь может идти о суициде.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Равиль Маганов родом из города Альметьевск Республики Татарстан. Имеет звание «Почетный нефтяник» и правительственные награды. В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. К трудовой деятельности приступил сразу после окончания учебы.
В 1993 году Маганов начал работу в «Лукойле» на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году он назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В должности продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Член правления ПАО «Лукойл».