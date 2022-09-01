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09:30 (мск), источник: Известия

Председатель совета директоров «Лукойла» погиб в Москве

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался в результате падения из окна московской больницы. Об этом 1 сентября сообщает Telegram-канал 112.

Источник: РИА "Новости"

67-летний Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. Что стало причиной падения с высоты, пока неизвестно. По одной из версий, речь может идти о суициде.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Равиль Маганов родом из города Альметьевск Республики Татарстан. Имеет звание «Почетный нефтяник» и правительственные награды. В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. К трудовой деятельности приступил сразу после окончания учебы.

В 1993 году Маганов начал работу в «Лукойле» на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году он назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В должности продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Член правления ПАО «Лукойл».

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