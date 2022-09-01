10:55 (мск), источник: © РИА Новости
При обстреле села Рубцы со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС ДНР
МЧС ДНР сообщило о гибели 13 сотрудников при обстреле села Рубцы со стороны ВСУ.
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. 13 сотрудников МЧС ДНР погибли и 9 пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск в селе Рубцы, сообщило МЧС Донецкой народной республики.
«Первого сентября около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще девять сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения. В населенный пункт направлена дополнительная группировка МЧС ДНР для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.