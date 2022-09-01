Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

«Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб», — заявил он.
По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек.
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.
После этого СМИ сообщили, что приезд миссии МАГАТЭ задерживается как минимум на три часа. По данным местных властей, украинская сторона пропустила часть колонны, а оставшиеся машины задержала на КПП в Новоалександровке. Оставшиеся там сотрудники не выходили на связь. Позже глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошел подконтрольный российским военным блокпост, а украинская сторона уже пропустила задержанную часть колонны.
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Снаряды попали на территорию трех детских садов.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.