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14:51 (мск), источник: © РИА Новости

Британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб», — заявил он.

По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.

Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек.

По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.

Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.

После этого СМИ сообщили, что приезд миссии МАГАТЭ задерживается как минимум на три часа. По данным местных властей, украинская сторона пропустила часть колонны, а оставшиеся машины задержала на КПП в Новоалександровке. Оставшиеся там сотрудники не выходили на связь. Позже глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошел подконтрольный российским военным блокпост, а украинская сторона уже пропустила задержанную часть колонны.

ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Снаряды попали на территорию трех детских садов.

Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

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