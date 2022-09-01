Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова», — говорится в заявлении.
Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона «Кракен», большинство из них погибли.
Ранее в четверг российские войска предотвратили попытку высадки украинского десанта в составе 60 человек рядом с Запорожской АЭС. Диверсантов удалось ликвидировать.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.