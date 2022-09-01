Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС

«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — сказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел».
«Интерфакс» передает, что четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ покинули территорию АЭС — эксперты провели на станции около четырех часов. Они прибыли в подконтрольный российской армии Энергодар сегодня, 1 сентября, примерно в 14:00 мск.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что миссия МАГАТЭ останется на АЭС как минимум до 3 сентября. Он отметил, что международная организация работает над тем, чтобы оставить своих наблюдателей на станции на постоянной основе.
Роль миссии агентства в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, который заключался бы в переходе ЗАЭС под полный контроль Киева, пояснили в оборонном ведомстве.
Пророссийские власти Запорожья говорили, что по прибытии миссии МАГАТЭ на станцию обстрелы прилегающей территории прекратились. Сообщалось, что перед приездом миссии в районе ЗАЭС пыталась высадиться группа украинских военных. Киев эту информацию никак не комментировал.